Focus sulla straordinarietà della situazione criminale del territorio della BAT

Interesse e massima attenzione su quanto affrontato nel corso del convegno sul temache si è svolto stamani apresso Lo Smeraldo Ricevimenti- Sala Palladio a cura dell'– Sezione Territoriale BAT Canusium 'Cav. Francesco Acquaviva' Un parterre di relatori eccellente che ha animato il convegnoDottor- Procuratore della Repubblica Trani; Dottor– Procuratore Aggiunto Tribunale Bari; Dottoressa– Vice Prefetto BAT; Dottor– Vice Questore Barletta Andria Trani; Colonnello–Comandante Provinciale Guardia di Finanza BAT; Capitano. Comandante Nucleo Investigativo Provinciale BAT dell'Arma dei Carabinieri; i moderatori, dottore dottoriornalisti de "La Gazzetta del Mezzogiorno". L'inno di Mameli ed un video sull'analisi criminale del territorio BAT, realizzato dal giornalistahanno aperto i lavori cui hanno fatto seguito i saluti istituzionali del Sindaco di Canosa,; del senatore della Repubblicadel Consigliere Regionale,; del Presidente Provincia BAT,; del Presidente Confindustria Puglia,; del Direttore Comunicazioni Sociali della Diocesi di Andria, Mons.e del presidente dell'ANCRI BAT Canusium, Cav.per gli onori di casa:"""Questo evento è riconducibile ad un progetto ideato nei singoli valori ben descritti nella Costituzione Italiana; vuol essere un contributo di noi Insigniti a tenere sempre alta la tensione sui valori primari. Bisogna essere testimoni di coraggio, evitare che qualcuno nel nostro sconforto possa fare di noi delle persone inutili alla Società, denigrando quel mondo meraviglioso che ci appartiene""".Focus sulla straordinarietà dellache è in assoluto la prima tra centosette province italiane per furti di auto, per le rapine in abitazione(reato predatorio che più di ogni altro alimenta nel cittadino la percezione della insicurezza e della vulnerabilità) ed è sempre tra le prime dieci su centosette per quanto riguarda le estorsioni.A dirlo è un rapporto nato dalla azione sinergica della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'Eurispes .Una Provincia Depredata, quindi, e fortemente esposta alla infiltrazione criminale. "In questo territorio agiscono Mafie diverse, attratte peraltro da un tessuto economico potenzialmente vivace. La presenza di più autonome associazioni mafiose autoctone operative nel territorio di Trani, di Barletta e di Andria negli ultimi trent'anni è attestata da plurime sentenze definitive di condanna per associazione di stampo mafioso, sentenze che sono anche il risultato dell'impegno investigativo della D.D.A. di Bari nel corso degli anni. Inoltre il carattere mafioso di innumerevoli omicidi, fatti estorsivi, reati di armi, reati contro la persona o il patrimonio, traffico di stupefacenti è stato già statuito molteplici volte da sentenze definitive. Altre sentenze attestano che le mafie baresi allungano i propri tentacoli sul territorio di Molfetta, Trani, Terlizzi ed altri comuni. I rapporti con la criminalità foggiana, sanseverese e cerignolana risultano parimenti da indagini e sentenze. Basterebbero queste circostanze per elevare il grido di allarme che già da tempo ha interessato il capoluogo di regione, ove la criminalità è contrastata costantemente dalla azione incessante della Squadra Mobile, del Nucleo Investigativo e del ROS dei Carabinieri così come del GICO di Bari. Un'analoga azione per forza di cose non ha mai potuto esprimersi con la medesima estensione e intensità nel territorio della BAT, che, pur essendo provincia, non può contare su analoghi propri servizi di polizia giudiziaria, ma deve avvalersi della meritoria disponibilità di quelli del capoluogo già straordinariamente impegnati.Nell'ultimo rapporto semestrale del crimine in Italia, la Direzione Investigativa Antimafia, ha evidenziato che nel secondo semestre del 2020 il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ha accentuato le conseguenze negative sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle severe misure rese necessarie per contenere l'espandersi del contagio. Delle difficoltà finanziarie dei cittadini e delle imprese potrebbero approfittare le organizzazioni malavitose, per altro sempre più orientate verso una sorta di metamorfosi evolutiva volta a ridurre le strategie cruente per concentrarsi progressivamente sulla silente infiltrazione del sistema imprenditoriale.Al convegno hanno presenziato tra gli altri diversi sindaci dei dieci comuni della Provincia Barletta Andria, e gli studenti "Sentinelle di legalità" dell'I.I.S.S. "L.Einaudi" di Canosa, accompagnati dai docenti Tina Ventola e Di Stasi Angela Rosa che hanno formulato delle domande ai relatori sul tema affrontato con l'auspicio di percorrere una strada di legalità attraverso una sinergia e collaborazione tra i rappresentanti delle istituzioni ed i cittadini .Foto a cura di