Esiste un problema sicurezza in Puglia

"E' del tutto evidente che vi èE sempre più spesso a essere presi di mira sono i sindaci e amministratori. Azioni tese a intimorire, la criminalità sta cercando di alzare la testa e più si registrano episodi delittuosi più questi si intensificano." La risposta dei cittadini auna settimana fa, e questa settimanaè stata forte e pronta. Al presidentechiediamo che in rappresentanza della Puglia e dei pugliesi "E' la dichiarazione rilasciata dal capogruppo regionale diin merito agli ultimi episodi di cronaca,entre, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia,esprime solidarietà e "perché il vile attentato che ha colpito Sergio colpisce l'intera comunità. Chi pensa di intimorirlo non conosce lui né come farmacista, né come politico, né come cittadino:E oggi più di ieri non sarà lasciato solo in primis dai biscegliesi, ma anche da tutti gli amici". La cronaca riporta che in piena notte tra giovedì e venerdì scorso, è esploso un ordigno davanti all'ingresso della farmacia Silvestris di via Matteo Renato Imbriani,a, spaventando i residenti della zona. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca e la soglia dell'ingresso dell'esercizio commerciale. A, sempre nella notte tra il 16 e 17 gennaio scorso in via Achille Grandi, un'altra autovettura parcheggiata a bordo strada è stata danneggiata da un incendio. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.