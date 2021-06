Agricoltura: "Non commettiamo gli errori del passato"

"Una nuova programmazione 2021-2027 dei fondi europei in Puglia vuol dire anche non commettere gli stessi errori del passato. Fuori dal politichese: non perdere più neppure un centesimo e per quanto riguarda il PSR evitare che gli agricoltori debbano un'altra volta ricorre alle aule di giustizia amministrativa per vedersi riconosciuto un diritto o evitare che altri ne abbiano 'troppi'. I milioni della futura programmazione devono davvero essere subito fruibili attraverso bandi che siano chiari e che prevedano meno burocrazia per chi deve compilarli. Con uno spirito collaborativo che ho chiesto al presidente della Commissione Agricoltura, Paolicelli, di audire nella prima seduta utile l'assessore Pentassuglia perché possa illustrarci in quale direzione politico-amministrativa intende andare, noi siamo disponibili a dare una mano se coinvolti e nell'interesse del mondo agricolo pugliese". E' quanto dichiarato dal consigliere regionale: nell'invito rivolto all'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia nella prima seduta utile