Canosa: distrutta una vetrina di un noto locale

Una vetrina di un noto locale ubicato nel centro di Canosa di Puglia è andata distrutta la scorsa notte. Non si conoscono le cause ma aumenta la preoccupazione tra i cittadini che sui social hanno tra l'altro scritto: " Dal botto sentito stanotte temo ci sia stata una ennesima bottiglia incendiaria." Lo scorso 5 dicembre 2024 si è svolto un Consiglio Comunale monotematico :"Ferma condanna degli episodi criminosi perpetrati contro figure eminenti del tessuto amministrativo, economico e politico della comunità canosina ed espressione massima solidarietà verso le vittime" . Si è fatto il punto della situazione dopo l'incendio del portone di casa dell'europarlamentare Francesco Ventola che non è stato un caso isolato, infatti vittime dello stesso fenomeno sono stati anche un dirigente comunale e un dirigente di banca. Negli ultimi giorni una signora è stata vittima di una rapina nella propria abitazione che ha lasciato dei segni indelebili. Mentre, nelle campagne si moltiplicano i furti di olive con i predoni che provocano anche enormi danni alle piante. Non si contano gli atti di vandalismo a beni pubblici e privati,gli addobbi natalizi in Piazza Vittorio Veneto alla madonnina al Parco Regina della Pace a Canosa Alta, andata distrutta, solo per citare alcuni. Le preoccupazioni e la paura crescono tra i residenti che avvertono la percezione del rischio di subire un reato e il timore delle conseguenze anche gravi per sé e per i propri cari.