Emiliano vince a Canosa

In tutta la Puglia, quest'oggi si sono svolte le primarie per scegliere chi sarà il candidato presidente per il Centrosinistra alle consultazioni regionali di maggio 2020. Nella regione sono andati a votare oltre 55mila cittadini. Le operazioni di scrutinio del voto sono cominciate dopo le ore 20,00 alla chiusura del seggio. Da via Sicilia a Canosa di Puglia (BT) fanno sapere che il governatore della Puglia, seguito da Elena Gentile con 13 voti, Fabiano Amati con 5 voti e Leonardo Palmisano con 3 voti. Sono state conteggiate 67 schede nulle 67 di cui 63 preferenze per Gianrico Carofiglio. Nei 10 comuni della BAT, seguito da Elena Gentile con 569 voti, Fabiano Amati con 262 voti e Leonardo Palmisano con 95 voti. Sono state conteggiate 108 schede bianche e nulle.