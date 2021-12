Emergenza Covid in Puglia : mancata istituzione di una Commissione speciale d’inchiesta sulla gestione

"Dopo lesiamo ancor più rammaricati per l'occasioneUna richiesta presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia e che la maggioranza di rosso-gialla bocciata senza esitazione e tentennamenti! Con argomentazioni risibili, come l'inutilità di una Commissione ad hoc alla luce delle prerogative dei consiglieri, dimenticando che da oltre un anno ci vieneper fare qualche esempio concreto del fiume di risorse pubbliche impegnato. Conoscere e approfondire la natura dei processi decisionali e le logiche che hanno portato a determinate scelte, da noi sempre contestate – in comunicati e conferenze stampa abbiamo con cifre e dati alla mano dimostrato che non solo erano antieconomiche, ma inutili -,La variante Omicron sta dimostrando che il tracciamento è quanto mai necessario, ma in Puglia è saltato da tempo. S?, è vero, ci sono più tamponi, ma sono lasciati alla volontà e alla responsabilità di chi vuole incontrare (specie in questo periodo) amici e parenti in sicurezza. Ma tutto si ferma al 'tamponato e positivo', le persone che lui ha frequentato e magari infettato nessuno le controlla, mentre i contagi aumentano. Non solo, sempre la variante Omicron ha evidenziato la necessità del potenziamento della medicina territoriale, proprio per la meno (e meno male) ospedalizzazione, maDi tutto questo avremmo voluto discutere nella Commissione, che non aveva nessun intento giudicante e inquirente… per quello c'è chi è preposto a far luce su quanto sta emergendo. Noi siamo e restiamo garantisti, sempre.. Ma non intendiamo fermarci" E' quanto riporta la nota del(Ignazio Zullo, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini,) sulla mancata: l'istituzione di una Commissione speciale d'inchiesta sulla Gestione dell'emergenza Covid in Puglia.