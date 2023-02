Elia Marro  riconfermato alla presidenza  della Pro Loco Canosa

riconfermato alla presidenza dellaper i prossimi 4 anni.La prima dichiarazione rilasciata damentre sono stati comunicati i componenti del nuovo direttivo: Giovanni Pansini(Vice Presidente); Marilena Cappelletti (Segretario-Tesoriere); Sabino Dell'Isola, Giandomenico Bucci, Antonia Lavacca e Gianluca Giuliani(i consiglieri). L'anno scorso, laha celebrato il 60° anno di costituzione che risale al 5 gennaio 1962 per volontà di alcuni cittadini coordinati dall'allora sindaco dottor Luigi Germinario. Primo Presidente fu eletto il professor Vito Rosa. I 60 anni di vita della "PRO LOCO" costituiscono un traguardo di eccellenza, riconosciuto nell'ambito dell'evento celebrativo dell'e delle Pro Loco attive da oltre 50 anni, tenutosipresso la"""Le Pro Loco sono fonti vitali per il territorio, custodi di ricorrenze e tradizioni, promotrici di sagre, eventi e appuntamenti immancabili nel calendario culturale di ogni anno.""" 𝗟𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 ha conferito un riconoscimento al sodalizio presieduto datra i più longeviImpegno e dedizione nel corso degli anni, a partire dal lontano 1952, finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali, attraverso efficaci azioni messe in campo, organizzando eventi, mostre e fiere legate alle tradizioni, alla cultura ed alle tipicità del territorio. All'accoglienza e promozione turistica, all'inclusione sociale, laè anche accreditata per il servizio civile nazionale, coordinando la formazione e il monitoraggio delle attività dei giovani affidati alla stessa. A Roma, lo scorso 26 gennaio, larappresentata dal presidenteha ricevuto una menzione speciale "per l'impegno profuso nella diffusione e il coinvolgimento di autori" per il Premio nazionale "Salva la tua lingua locale" che celebra i dialetti.Riproduzione@riservata