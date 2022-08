Elezioni: "Sulla scelta delle candidature scritta una brutta pagina che deve essere cancellata"

L'ho detto ripetutamente nei giorni scorsi, torno a ribadirlo oggi: Articolo Uno è cofondatore della lista "Italia democratica e progressista" insieme a Demos, Psi e Pd. In tale veste abbiamo chiesto ripetutamente di compartecipare alla stesura del programma e alla scelta delle candidature, pur nel rispetto dei ruoli e delle proporzioni. In Puglia a parole ci è stato assicurato che ciò sarebbe accaduto, nei fatti è successo esattamente il contrario. Ne prendiamo atto. Avevamo proposto candidature di valore, espressione dei territori, per postazioni solo di combattimento e a perdere per poter esprimere al meglio il nostro contributo, piccolo o grande che sia.Proposte di candidature che sono stateo quasi - idi una concezione padronale della lista e per dare ampio spazio ai civici che chiedevano dignità di rappresentanza. Cosa che noi non abbiamo mai contrastato, purché non andasse a discapito di uno solo dei cofondatori, i sottoscritti. Noi di Articolo Uno però siamo persone responsabili e abbiamo alle spalle una storia dove l'Io è sempre stato anteposto al noi. Quindi non ci sottrarremo al nostro dovere, ma questa brutta pagina va cancellata.Segretario regionale Articolo Uno Puglia