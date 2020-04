Drastico calo di donazioni di sangue

"Confusione,sono in sintesi le doglianze ricorrenti, che molti donatori, in questo periodo di emergenza indirizzano alche ha la responsabilità del funzionamento dell'Unità di Raccolta Fissa sita nell'ospedale di Canosa di Puglia(BT)." - Esordisce così nella nota il presidente AVIS Canosa,sintetizzando quanto sta accadendo in questi periodo di pienache ha fatto registrare. "La ASL attraverso le proprie strutture operative, secondo quando recita la- Continua la– "Nella prima fase dell'emergenza, si è riscontrata ovunque umolto apprezzato anche sui social. Per garantire la massima sicurezza possibile, quasi tutti i Centri Trasfusionali, come quello di Barletta, e le relative URF, insieme alle Associazioni, si sono ri-organizzati velocemente, ridisegnando leornendo precise indicazioni comportamentali, come per esempio l'uso corretto dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) e la "prenotazione della donazione in fasce orario" per evitare pericolosi assembramenti nelle strutture.""Non per fare inutile polemica, - prosegue il- soprattutto in questo momento di grande stress, a Canosa, non tutto è andato come ci si sarebbe aspettato, molto probabilmente perché già nella fase antecedente l'emergenza,n quanto, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa vigente, garantiva l'accesso ai donatori solo il martedì e il sabato, anziché tutti giorni della settimana e molto spesso lo staff medico sottodimensionato.(da tre settimane, sulle modalità di accesso e sulla tipologia di donazione che si possono svolgere (sangue e/o plasma), sulla eventuale disponibilità in loco di DPI data la estrema vicinanza dell'URF al Reparto post-Covid di recente attivazione.Più volte molti donatori, ignari della riduzione dei giorni di apertura, di martedì, si sono recati all'URF per donare e lo hanno trovato chiuso, altrettanto spesso, anche nei giorni di sabato gli è stata negata la possibilità di donare plasma. Ildove si sarebbero presentati quasi contemporaneamente oltre 30 donatori.- conclude il presidente AVIS Canosa,- "abbiamo anche sollecitato due giorni fa l'intervento del Presidente Emiliano.nonostante l'emergenza, i divieti in atto, il distanziamento sociale, i rischi negli spostamenti. Abbiamo anche ial fine di evitare, a questo punto, una sempre più probabile chiusura di questo ennesimo reparto del nostro PTA (ex-ospedale)."