Diomede, i dauni e l'antico vitigno di Canosa

Un nuovo tour dedicato alla scoperta dei sapori e delle bellezze archeologiche è in calendario ilS'intitolacon un percorso definito nei dettagli attraverso il seguente itinerario: incontro alle ore 10.00, ritrovo presso glie partenza per il tour archeologico. Dalla realtà spaziale aumentata all'alla visita presso lacon degustazioni a cura del Panificio Traiano che vedrà protagonistaPer la partecipazione al tour è necessario l'acquisto del ticket contattando l'utenza telefonicaattiva per ulteriori informazioni e prenotazioni.