Denunciare chi chiede il pizzo

quest'oggi ina seguito dell'agguato verificatosi ad Andria lo scorso 25 luglio e degliscorsi. Alla riunione ha preso parte il Sottosegretario di Stato per l'Internononché i rappresentanti della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, della Procura della Repubblica di Trani, della Direzione Investigativa Antimafia di Bari, i vertici provinciali delle Forze di Polizia di Bari,ed il Sub Commissario Prefettizio del Comune di Andria. Al termine dell'incontro, ilha dichiarato: "Ringrazio il Prefetto, che con grande solerzia si sta occupando della prevenzione e della sicurezza in questo territorio, ed i rappresentanti politici locali per avermi prontamente sollecitato sul grave episodio della scorsa settimana ad Andria. Oggi non partecipo alle esequie del Carabiniere Mario Cerciello, ma essere qui ad occuparmi di sicurezza è un modo per rendergli omaggio e per rendere omaggio a tutte quelle vittime del dovere che il Governo ha intenzione di supportare. La situazione della sicurezza in questa provincia è molto attenzionata: in questo territorio ci saranno 20 nuove unità aggiuntive della Polizia di Stato, 15 dell'Arma dei Carabinieri e 12 della Guardia di Finanza, ma non vorrei che tutto si riduca a numeri. La nostra attenzione infatti sarà totale affinché eventi come quello del 25 luglio non si verifichino più; daremo il tormento a questi criminali e mi auguro che le indagini in corso possano concludersi nel più breve tempo possibile. E' fondamentale creare una sinergia col territorio: se questa gente può sparare in centro, nelle ore pomeridiane, è perché sa di avere protezione nel tessuto sociale; questo non deve più esistere. Visiterò quei luoghi per dare un segnale della presenza dello Stato ed ai commerciantiSono inoltre soddisfatto del lavoro fatto da questo Governo per la Questura di Andria: abbiamo messo in sicurezza 8 milioni di euro che rischiavano di essere persi nel passaggio di contabilità ed abbiamo ricevuto rassicurazioni dal Provveditore delle Opere Pubbliche sulla stazione unica appaltante per il terzo lotto. Tutto questo significa che si va verso un potenziamento della sicurezza sul territorio della provincia di Barletta Andria Trani".Il Prefetto di Barletta Andria Trani,ha dichiarato: "Ringrazio il Sottosegretario Sibilia per l'attenzione riposta dal Governo nei confronti di questo territorio. Nei prossimi giorni ci sarà un potenziamento delle attività delle Forze dell'Ordine; secondo i dati in nostro possesso, i reati in questa provincia sono in calo, nonostante episodi come quello di Andria contribuiscano inevitabilmente a diminuire la percezione della sicurezza nei confronti dei cittadini".