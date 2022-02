Dare ascolto al grido d'allarme degli autotrasportatori

"""Le richieste degli autotrasportatori sono comprensibili e necessitano di risposte immediate. I continui aumenti del costo del carburante hanno messo in ginocchio un'intera categoria, per i quali continuare a lavorare è diventato troppo oneroso. Un settore che nel corso della pandemia ha fornito un forte contributo per limitare i danni di un lockdown totale e indispensabile per il trasporto dei beni di prima necessità.e ho voluto schierarmi al loro fianco per testimoniare tutta la mia vicinanza. Vorrei inoltre sottolineareche ha registrato la solidarietà anche di molti cittadini e di cui mi farò portavoce per sostenerne le ragioni. Un disagio evidente che colpisce moltissime famiglie e che potrebbe avere pesanti ripercussioni anche in altri settori pertanto invito anche i colleghi sindaci dei comuni a noi vicini a dare voce alla protesta. A tutte le istituzioni chiedo died assumere un impegno risolutivo per""" E' la dichiarazione rilasciata dala margine dell'incontro con gli autotrasportatori