Adesso Basta! Sciopero e manifestazione a Bari

Con lo sciopero generale dell'nelle Regioni del Mezzogiorno, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, si conclude il ciclo di scioperi proclamati da Cgil e Uil con lo slogan. Pullman in partenza da tutti i comuni della provincia BAT per la manifestazione regionale di Bari, in piazza Libertà, dove a partire dalle ore 9.30 Cgil e Uil manifesteranno ancora una volta contro la manovra e lo slogan torna ad essere:Sono interessati da questo ultimo giorno di mobilitazione tutte le categorie che non fanno parte del pubblico impiego, dunque i lavoratori privati ma anche i pensionati, tra le categorie più tartassate. In generale, tutti i settori che non si sono fermati il 17 novembre scorso, altra tappa della mobilitazione della Cgil e Uil. "Come abbiamo avuto modo di dire già in altre occasioni siamo contro la manovra del Governo, - spiega, segretario generale CGIL BAT - ma non in maniera aprioristica ma semplicemente perché nella legge di Bilancio non c'è nulla per alzare i salari, per estendere i diritti o per fermare il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati. Neanche un provvedimento che guardi al futuro ai giovani. A sostegno di un'altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile ma necessaria chiamiamo a raccolta- conclude il segretario generale CGIL BAT- tutti i lavoratori ai quali chiediamo di scioperare domani ed unirsi alla manifestazione regionale di Bari."