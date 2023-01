Sciopero dei benzinai, distributori chiusi per 48 ore consecutive

La Confesercenti Provinciale BAT su richiesta della Prefettura invita tutti i gestori dei distributori di benzina della provincia di Barletta Andria Trani che intendono aderire allo sciopero dalle ore 19.00 del 24 gennaio alle ore 7.00 del 27 gennaio a comunicare urgentemente l'eventuale adesione o meno alla segreteria dell'associazione di categoria (0883 888236). Sarà cura della Confesercenti Provinciale BAT comunicare le adesioni o meno alla Prefettura. Si precisa che durante lo sciopero sarà sospeso anche il servizio di self service e che saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili relative al servizio di distribuzione carburante. Rimarranno obbligatoriamente aperte come da disposizione della Regione Puglia, solo alcune stazioni di servizio, sull'autostrada in modo da poter garantire i servizi minimi. Autostrada: A 14 Direzione: da Bologna a Taranto Nome Area di Servizio: S. Trifone ovest Chilometro: 51 7 Marchio Area di Servizio: SARNI OIL Autostrada:A 14 Direzione: da Bologna a Taranto Nome Area di Servizio: Le Satine ovest Chilometro: 587 Marchio Area di Servizio: SARNI OILAutostrada: A 14 Direzione: da Bologna a Taranto Nome Area di Servizio: Murge ovest Chilometro: 671 Marchio Area di Servizio: SARNI OILAutostrada: A 14 Direzione: da Taranto a Bologna Nome Area di Servizio: Le Fonti est Chilometro: 698 Marchio Area di Servizio: SARNI OIL Autostrada: A 14 da Taranto a Bologna Nome Area di Servizio: Canne della Battaglia est Chilometro: 620 Marchio Area di Servizio: Kuwait (Q8) Autostrada: A 14 Direzione: da Taranto a Bologna Nome Area di Servizio: Gargano est Chilometro: 542 Marchio Area di Servizio: Sarni OIL Autostrada: A 16 Direzione: da Canosa a Napoli Nome Area di Servizio: Ofanto nord Chilometro: 1 53 Marchio Area di Servizio: Sarni OIL