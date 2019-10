Dall’alba al tramonto

Una villa confiscata alla criminalità organizzata sul nuovo lungomare di San Girolamo. Uno spazio fisico e umano dal quale ripartire. È la sede di, comunità educativa per minori dell'area penale la cui progettualità è promossa e finanziata dal Comune di Bari Assessorato al Welfare e dalla Regione Puglia. Le storie delle persone che vivono, passano, lavorano in questo luogo si intrecciano nel documentario del regista barese, prodotto dae dallo stesso Ardito in collaborazione con le Cooperative Sociali Occupazione e Solidarietà e C.R.I.S.I e da Amgas s.r.l., in concorsoÈ un lavoro inedito, selezionato dalla direzione del festival tra oltre 150 cortometraggi dedicati al tema dei diritti delle persone recluse."Il cortometraggio, - spiegaCoordinatore della Comunità,- raccontache mette a disposizione la sua esperienza di chef per preparare insieme ai ragazzi, uno dei tanti pranzi domenicali consumati all'interno della Comunità. La cucina diventa quindi il paradigma di una restituzione di emozioni, coraggio, paure, ma anche speranze e ravvedimenti e tra un piatto e racconti di vita carceraria, i giovanissimi ragazzi ed il detenuto scoprono insieme un altro futuro possibile lontano da destini ineluttabili" Il registaspiega:"Il mio intento è stato di riassumere un racconto multiplo in divenire, in continuo movimento come il mare. Che è simbolo principe di libertà, in questi casi fortemente limitata. La forza delle storie di queste persone ha poi fatto il resto".L'idea del documentario figlia die dell'attore e regista teatralecon la regia di, vede protagoniste le voci dei ragazzi ospiti, del fine pena mai e delle persone che ogni giorno si occupano di loro.