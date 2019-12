Da 150 anni “Noi con Voi “

Per il 150° di fondazione dellesi celebra, alle ore 19,00 odierne, lapresieduta dal Vescovo della Diocesi di Andra,che avrà luogo presso lain via Corsica n.26. La storia narra che lenascono a, nel quartiere della parrocchia dello Spirito Santo.er, navviò numerose iniziative di. Era coadiuvato in questa difficile impresa da, terziaria francescana riformata e, da un gruppo di giovani della parrocchia., con l'aiuto di suor Agnese e del gruppo di giovani si costituisce ladelle. Il, un gruppo di giovani ragazze, sull'esempio di Madre Agnese, lasciavano le case di origine per vivere in comunità al servizio dei poveri. Nei pressi della, la prima residenza., ispirarono il loro stile di vita. L'educazione scolastica, la catechesi, il dedicarsi agli anziani, ai più poveri, ai bisognosi; la "", furono un esempio, presto emulato in città da altre giovani. Il, mons.diede il consenso diocesano; tre giorni dopo, le prime 12 religiose, vestirono l'abito francescano. Fu così che, dopo aver ricevuto l'approvazione diocesana da mons. Francesco Saverio Petagna il 14 ottobre 1874, levestirono l'abito francescano, come voluto dalla riforma alcantarina., all'Istituto delle, fu conferito il Decreto di Lode.arrivò l'. Chiamate a seguire Il Signore Gesù nella vita di speciale consacrazione, letestimoniamo con la loro vita e le loro scelte apostoliche l'inesauribile ricchezza del mistero della Croce, così daLa fondazione canosina nelle radici storiche si lega alla donazione dellada parte della, Fervido è stato il cammino di servizio delle. Riconoscenti per queste opere, si indicano le più significative: orfanotrofio femminile, asilo "Eugenio Ferrara" , Scuola Professionale di taglio e cucito, catechesi in parrocchia, recita del rosario nel mese di maggio nella vita del quartiere di via Corsica davanti all'edicola mariana, accoglienza e formazione dei giovani e dei fidanzati , accoglienza e sede dell'O.F.S. con la festa della patrona S.Elisabetta, accoglienza degli indigenti, accoglienza del Gruppo Nazareth, festa dell'Immacolata dell' 8 dicembre con le iniziative di solidarietà. Questa sera alle ore 20,00 circa si svolgerà la festacon testimonianze per raccontare, la comunità è invitata a partecipare.