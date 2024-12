L’Immacolata Concezione nel dipinto di Angelo Papeo

L'ha ispiratonon solo tanti maestri di spiritualità ma anche molti rappresentanti dell'arte scultorea e pittorica. L'Immacolata è una dei soggetti forse più rappresentati nelle opere artistiche, le più famose appartengono a:Nel 1605, lè stata realizzata dal pittore francese, (1594 –1665), che per tutto il XX secolo è stato il punto di riferimento per gli artisti classicisti. Un dipintoè firmato dal pittore spagnolo(1599 –1660), realizzato circa nel 1618 e conservato alla National Gallery di Londra. Risale al 1642, l'opera legata alldi(1575 –1642), pittore e incisore italiano, fra i maggiori del Seicento.(1618 –1682), tra i più importanti del barocco iberico ha realizzato un'opera tra il 1645 e il 1655. Conservata al Museo del Prado di Madrid, l'opera ", realizzata tra il 1767 e il 1679pittore e incisore italiano,(1696 –1770), uno dei maggiori del Settecento veneziano.. Le opere dedicate all'Immacolata sono importanti nello scenario storico-artistico, perché il Tiepolo è stato precursore di eventi e anticipatore di decisioni ecclesiastiche importanti.Mentre, la scorsa domenica 1 dicembre, l'artistaha donato alla Parrocchia dell'Assunta di Canosa di Puglia, un'opera olio su tela(1,20 x 60) raffigurante l'. Il quadro è stata posizionato nella chiesa dove il parrocoal termine della celebrazione eucaristica, ha ringraziato l'artista e la sua famiglia e spiegato che la Madonna, rappresentata appare in cielo, avvolta in una veste candida e in un ampio manto azzurro. Vestita come da tradizione, con i colori bianco e azzurro, la figura diè al centro della rappresentazione, circondata da simboli tipici del culto mariano. Lo sguardo, rivolto in basso verso l'umanità, e il suo atteggiamento fiero e altero esprimono il suo distacco dalla natura umanabella e significativa rappresentazione della Vergine Maria nel dogma dell'Immacolata, la verità di fede, per cui la Madonna non è stata "toccata" dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo istante del suo concepimento.