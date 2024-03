In memoria di Elena Serafina Bufo

E' venuta a mancare all'affetto dei suoi cariall'età di 62 anni, lasciando nello sgomento quanti le volevano bene. La morte di una mamma non avviene mai nella solitudine. Una mamma morente è sempre in compagnia delle sue figlie, perché esse sono scolpite nel suo cuore, nelle fibre del suo essere, nel pensiero. Mentre supera i limiti della morte, il suo cuore di madre rimane sempre vivo per le figlie. Ricordo bene che nel mese di ottobre 2023, in occasione della laurea della giovane amica canosinaè stata seguita con gioia dallanostra amica di famiglia. La madre dedicata alle sue due figlie aveva seguito nella calura estiva la stesura della Tesi, venendo spesso a casa per la linea di internet, come nel periodo del Covid, per il collegamento con l'Università. La tesi mi aveva "incuriosito" sulle conoscenza dello stemma e del, dove ritrovai l'emblema dell'Immacolata Concezione. Iniziò uno studio e una ricerca storica con Dirigenti dell'Università, Dott. Mancini Tiziano e Dott.ssa Angela Angeli, che mi donarono un pregevole libroallegando uno studio sullo stemma storico, in cui l'Immacolata rappresenta la SAPIENZA. Mostrai il libro allache in seguito, nella tesi della figlia, mi comunicò con compiacimento e condivisione la mia ricerca sullo Speziale tratta dall'Archivio Storico Comunale.Dopo la gioia del verde alloro dei primi di ottobre, una crisi cerebrale severa ha portatoin coma in ospedale, mentre nel Natale alcuni sono stati solidali. Così mi scriveva fiduciosa la figlia neolaureata: "mamma ha aperto un po' gli occhi oggi, ma non ci sono miglioramenti. Speriamo in preghiera". Ma dopo un calvario di quattro mesi i. La figlia dell'alloro di Urbino venendo in visita da mia moglie Elena, aveva preso visione della mia opera sull'Immacolata Concezione della Sua Università, dove, peraltro si sono nel passato laureate nella Specialistica in Lingue la Preside, Professoressa Nunzia Silvestri e mia sorella Professoressa Rosanna Di Nunno, che conservano ottimi ricordi. Avevo trasmesso l'opera di studio al Rettore dell'Università di Urbino che mi ha comunicato con lettera l'apprezzamento donandomi con riconoscimento la preziosa spilla accademica dell'Università che raffigura l'icona dell'Immacolata, che in origine era policroma. Il Magnifico Rettore, Professor Giorgio Calcagnini, riconoscendo la laurea di Maria Francesca ha apprezzato in lettera firmata con gratitudine dell'Ateneo di Urbino " l'amorevole e accuratissimo studio sulla antica effigie nell'amore della Sapienza da trasferire alle generazioni future".La figlia di Elena Bufo in calvario ritrovando la sua Università mi aveva chiesto copia dell'opera al termine dell'affanno, leggendo il suo nome in condivisione in fondo alla pagina. Oggi cara Maria Francesca firmo l'opera mai pubblicata e la consegno in memoria dellache dal cielo la leggerà nella luce di pace dell'Immacolata Concezione. Divulgheremo l'opera in condivisione alla Chiesa dell'Immacolata di Canosa e della Chiesa della Passione dove Lei si recava in preghiera confidandosi con Don Saverio Manco nel 2008 e affidandosi all'Addolorata che in questo tempo accoglie in cielo i suoi affanni, i suoi dolori, la sua fede cristiana e umana di Madre. Le sue mani due anni fa avevano con competenza con me catalogato in Archivio le mie opere di ricerche storiche donate alla Library della Scuola Media Foscolo-Lomanto. Le sono grato. Addio Elena Bufo, madre in terra e in cielo, donna nel silenzio generoso e operoso di quanti l'hanno conosciuta. Sia pace a Lei e alla Famiglia. La messa esequiale persi terrà a Canosa di Puglia alle ore 16,00 di lunedì 4 marzo nella Cattedrale di San Sabino .