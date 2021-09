Grande attesa per il convegno "Creare economia con la cultura" che si svolgerà alle, presso le absidi della, a Canosa di Puglia. L'evento è organizzato dalla Fondazione Archeologica Canosina, dall'associazione Italia Nostra sezione di Canosa, dalla Pro Loco di Canosa di Puglia, dal Club Unesco Canosa "Avv. Patrizia Minerva" e dal Rotary Club Canosa ed è patrocinato dalla Regione Puglia e da Confindustria Bari e BAT. Il convegno avrà inizio con i saluti istituzionali del Sindaco di Canosa di Puglia,e con l'introduzione del Presidente Rotary Canosa,. Durante la tavola rotonda interverranno il Presidente di Confindustria Bari e BAT,il presidente dell'ANCE Bari e BAT,, ed il direttore del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia,Un confronto sulle nuove modalità di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, gestione integrata e sostenibile del patrimonio artistico e culturale, promozione di una governance partecipata delle azioni di valorizzazione culturale, a vantaggio dell'economia e dello sviluppo del territorio e dell'occupazione.Durante la serata ilpresenterà ufficialmente il suo libro "L'opera ci restituisce il volto vivo e palpitante dell'antica città, dalle origini mitiche che la vogliono fondazione dell'eroe greco Diomede, di ritorno dalla guerra di Troia, quindi nel XII secolo a.C., ma sorta in realtà nel VII secolo (sempre a.C.), per quanto in una zona dove sono state rinvenute anche tracce preistoriche, ad oggi.Il libro, con prefazione died arricchito dalle pregevoli illustrazioni di, in arte Piskv, architetto e visual artist, è edito dalla