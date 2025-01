Costruiamo la Pace contro la stanchezza e la rassegnazione

Anche unaha preso parte allache si è svolta nel pomeriggio deladin provincia di Avellino. «Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione dove non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona contiene. Io ho un sogno oggi!» Focus sui messaggi storici, sociali e culturali di Martin Luther King, Nelson Mandela, Charlie Chaplin, don Tonino Bello, Gibran e su testi musicali a tema, cantati dai partecipanti, hanno caratterizzato la marcia, dove tutti insieme e unitiToccanti e significative le testimonianze dei rappresentanti delle associazioni del territorio, anche dalle regioni limitrofe, della comunità scolastica e parrocchiale, delle autorità locali tra le quali il sindaco di Andretta,il sindaco di Calitri,il parroco di Bisaccia,e il parroco di Andretta,, "fidei donum" dellatra i promotori ed organizzatori della marcia, lungo un itinerario che è partito dall'antico centro storico di Codacchio fino alla contrada Mattinella di Andretta, dove attorno ad un enorme falò si è conclusa la marcia.A più riprese sono state evidenziate le finalità della marcia per "mettere in lucedentro di noi, con gli altri e nella nostra casa comune. Un dono presente ma sempre da custodire e rinnovare, condividendolo e testimoniandolo. Vogliamo essere luce e portare gioia dove la tristezza, l'angoscia e il buio attanagliano l'animo umano.e sostegno dove c'è debolezza. In cammino per chiedere a noi stessi, alle nostre associazioni, alle Istituzioni e ad ognunoDesideriamo ardentemente che da questa esperienza rinasca, non solo per Andretta, ma per l'Irpinia tutta,secondo uno spirito fraterno e di amore aperto all'umano, al territorio e una collaborazione sempre più reciproca e fattiva". Una condivisione di intenti, di motivazioni e valori partita da un piccolo comune d'Italia in un cammino fraterno ed edificante, "in maniera concorde e unanime, ci ha resi fratelli che costruiscono la Pace, abbattendo il muro della rassegnazione, con rinnovata entusiasmo, riempiendo il vuoto della stanchezza" come ha scritto sui social ila margine della marcia, in un post di ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e più ancora reso possibile, "con coraggio, questo evento di grazia e benedizione" per la Pace interiore, in famiglia, nelle comunità e nel mondo intero, senza guerre e senza conflitti di qualsiasi genere.