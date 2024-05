Cosmico! La musica delle piante

Un'esperienza sensoriale unica, in cui a 'suonare' sono state piante di limone e basilico per gli studenti degli istituti d'arte e scientifici di Bari. Grande partecipazione ieri mattina nel Giardino del Teatro Kismet di Bari per l'ultimo appuntamento della rassegna teatrale, realizzata da Arpa Puglia in collaborazione con Teatri di Bari. Nello spettacolo '' l'autore e conduttore, accompagnato dai musicistie dal sound engineerha ripercorso la storia delle Terra e dell'uomo, attraverso il linguaggio unico della musica e dei suoni delle piante, generati attraverso sensori posti direttamente sulle foglie. Ne è nata un'esperienza sonora unica, per raccontare il connubio tra natura e arte, alla ricerca del nostro posto dell'universo. L'appuntamento, inserito nel programma del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all'infanzia, chiude la rassegna organizzata per gli studenti degli istituti secondari di secondo grado del territorio nell'ambito del protocollo di intesa siglato da Arpa Puglia, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'Ambiente, con il Tric (Teatro di rilevante interesse culturale) Teatri di Bari. Negli scorsi mesi ha visto ospiti a Monopoli 'il prof più amato del web', Vincenzo Schettini, e a Molfetta lo storico e scrittore Alessandro Vanoli, autore del volume "Storie del mare".