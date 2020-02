Coronavirus: rinviati due saloni specialistici alla Fiera del Levante

Le misure di prevenzione contro la diffusione del Coronavirus si estendono anche alla Fiera del Levante di Bari, che ha rimandato due saloni specialistici inseriti nel programma delle attività della fiera nazionale dell'arredo degli spazi esterni, è stata rimandata a data da destinarsi.la manifestazione specializzata dedicata a vino e olio e ai loro sistemi di produzione e lavoro, slitta invece ai giorniIl rinvio di entrambe è stato deciso in conseguenza del perdurare dell'determinata dal Coronavirus. Per il presidentesi tratta di «Una risposta inevitabile, ma soprattutto responsabile, verso gli espositori e i visitatori che animano con tanta passione i due saloni. Confidiamo nella primavera - ha aggiunto – perché abbiamo fiducia in chi ci segue e lavora con noi».Mentre, con una nota, il vicepresidente del consiglio regionale,chiede alla Giunta regionalea seguito dell'emergenza coronavirus: "L'ho chiesto nei giorni passati, senza ricevere risposta, e sono costretto a tornare sul tema della crisi economica provocata dal Coronavirus: ho depositato l'ennesima interrogazione per chiederee sono anche costretti, talvolta, a restituire gli anticipi incassati. Per non parlare deicome è noto, tra le misure ministeriali per evitare la diffusione del virus c'è la sospensione di tutti i viaggi d'istruzione organizzati dalle scuole e delle gite di gruppo sia sul territorio nazionale che all'estero. Da un giorno all'altro, quindi,, con cancellazioni fino alla prossima estate, proprio in uno dei periodi fondamentali per il loro settore. Il tutto potrebbe avere delle severissime ripercussioni economiche ed occupazionali (per la verità, si sta già verificando), e la Regione Puglia non può restare a guardare: ci aspettiamo e chiediamo con forza delle misure urgenti in grado di ristorare, seppur in parte, le realtà economiche investite da un'inaspettata crisi di queste dimensioni"