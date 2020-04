Controlli tamponi per la sicurezza di operatori socio-sanitari, anziani e disabili,

E' quanto richiede la consigliera comunale,con la missiva inviata al direttore dell'ASL Barletta Andria Trani,e al sindaco di Canosa di Puglia,. "In questi giorni d'emergenza sanitaria si sta rivelando in tutta la sua vastità il dramma di tanti operatori contagiati, di tanti anziani e disabili che siamo costretti a piangere, a causa del Coronavirus" -che gli OSS di Canosa, nel pieno dell'epidemia, continuano a lavorare a domicilio con grande senso di responsabilità per non lasciare senza assistenza disabili e anziani perché le famiglie non riescono a reggere il carico assistenziale;che le cure domiciliari per i casi più gravi e problematici non possono essere interrotte, così come sancito dai LEA; che spesso l'operatore socio-sanitaro è l'unico sostentamento economico della propria famiglia eil propagarsi dei contagi e la situazione emergenziale; che tra gli operatori socio-sanitari e un disabile, un anziano, con patologie e/o anche non autosufficienti si sviluppa una familiarità (v. atti di igiene quotidiana) e un'affezione (cercano il contatto, accarezzano gli operatori perché li scambiano per loro figli, li abbracciano). Per escludere una possibile diffusione epidemiologica" – conclude nella missiva la consigliera comunale- "sarebbecome anche indicato dal Ministero della Salute il 25 marzo scorso, a tutti gli operatori socio-sanitari che operano presso i domicili, agli anziani e ai disabili assistiti, ai familiari coinvolti".