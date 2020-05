Contagiamoci di TRADIZIONE! Al via contest fotografico sulle feste patronali

Lain collaborazione con l'con il patrocinio didell'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e del Comune di Supersano organizzaIn un momento storico particolare segnato dall'emergenza sanitaria Covid-19, la Pro Loco Supersano, intende focalizzare la sua attività su un tema sensibile a molti, ossia,da sempre fenomeno attrattivo in ogni paese della regione. Protagoniste, naturalmente, saranno leche racconteranno i momenti più significativi delle feste. Come non pensare ai Riti della Settimana Santa di Taranto piuttosto che di Gallipoli, le Focare di San Giuseppe, o la Notte della Taranta tutti eventi annullati; eventi questi da sempre fonte di indotto turistico ed economico.Per maggiori info e regolamento contattaci alla mail: proloco.supersano@libero.it o su whatsapp al numero 3515679971