Comune di Canosa: nuove assunzioni di personale

Indetti tre concorsi per un totale di 5 risorse

N.3 istruttori direttivi amministrativi, categoria D;

N.1 istruttore direttivo socio culturale, categoria D;

N.1 istruttore amministrativo, categoria C.

Istruttore Direttivi Amministrativi: Laurea in Giurisprudenza o Laurea in Economia e Commercio con relative equipollenze, ovvero il possesso della corrispondente laurea specialistica o magistrale.

Istruttore Amministrativo: Diploma di Scuola Media Superiore

Istruttore Direttivo Socio Culturale: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica (D.M. n.509/99) o Laurea Magistrale ( D.M. n.270/2004) ad indirizzo socio-culturale, nelle classi ed indirizzi specificati nel bando, o titolo riconosciuto equipollente.

In virtù delle esigenze dell'ilha indetto tre nuovi concorsi per l'mediante contratto a tempo determinato. Sarà possibile presentare domanda fino al 16 marzo 2023. Qui di seguito i profili professionali ricercati:Ai candidati, in base alla tipologia di concorso indetto,Al seguente link tutti i dettagli dei bandi di concorso: https://bit.ly/3mNxXbe