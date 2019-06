Clima “rovente” a Canosa, un’altra auto in fiamme

Stanotte, ancora una volta a), un'auto è andata in fiamme intorno alle ore 4,30 come riportano le prime note di cronaca. Un'auto di grossa cilindrata è andata distrutta a causa delle fiamme che l'hanno avvolta nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incendio, nella centrale, nelle vicinanze di un istituto di credito e di esercizi commerciali. Dall'inizio dell'anno a Canosa si allunga l'elenco degli incendi :ilscorso, di notte un'automobile è stata distrutta dalle fiamme nel parcheggio in; nella notte delscorso, un'autovettura è andata in fiamme inella notte dellla popolazione fu svegliata dalla potente esplosione provocata dall'incendio diinSi chiedono i cittadini alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi: sono state incendiate 5 autovetture e non si conoscono le cause, mentre, l'il sindaco di Canosa,ha chiesto un incontro al Prefetto a cui partecipassero anche tutte le forze dell'ordine, "per valutare le necessarie azioni da intraprendere per ristabilire in città un clima di sicurezza specie nelle ore notturne". Il tutto a seguito, di due esplosioni a breve distanza di tempo, una, che causò ingenti danni al portone di un edificio condominiale e l'altra delscorso che distrusse un bar nella periferia cittadina.