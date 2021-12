Capodanno: A tavola con gusto

menù a base di carne

il menù a base di pesce

Le ristrettezze legate alla pandemia in corso con le disdette alle prenotazioni dei veglioni di San Silvestro e alle feste di piazza, hanno portato molti a restare in casa perl'arrivo del nuovo anno insieme ai propri familiari e alla cerchia ristretta di amici(vaccinati e tamponati). Tra tradizione ed innovazione,è l'itinerario enogastronomico proposto per l'occasione dall'presieduto dallapartendo dalle tipicità locali, in modo da far conoscere al meglio le qualità culinarie attraverso la formazione, la .passione e l'applicazione condivise da docenti e discenti.Le risposte al dilemma culinario sono pronte per un Capodanno speciale con entrambi i menù così da soddisfare le diverse esigenze. Il: fagottini di crespelle di grano arso con ricotta e salsiccia su salsa aurora destrutturata; filetti di maialino al latte con pesto di cime di rapa gherigli di noce e pepe rosa; medaglioni di manzo in crosta su riduzione di fondo bruno, funghi cardoncelli trifolati e patate nocciola. Mentre: baccalà in umido, cremoso di peperoni, broccoli al vapore e quenelle di olive home made; tortelli al ripieno di carciofo, tartare di scampi e la loro bisque e aria di mandarino; polpo in doppia cottura, rape di Minervino Murge ripassate, burrata di andria e crumble alla cipolla. Due menù gustosi e apprezzati, già preparati e collaudati dalle signore che hanno partecipato al corsopromosso ed organizzato in questo mese dalle tenuto dai professori: Dell'Olio Saverio, Liberato Mennone, Specchia Emanuele, D'Agostino Giuseppe, L'Erario Gianluca, Porrelli Lorenzo, Reka Klaidi. e Dal Col Cinzia. "E' stata una splendida esperienza in un viaggio enogastronomico completo ed emozionante" Hanno riferito le partecipanti a margine del corso pre-natalizio, ringraziando al contempo laIl 2021 che volge al termine è un anno da incorniciare per lche ha ricevuto tra gli altri i compiacimenti attraverso la missiva a firma del"Vorrei complimentarmi con tutti voi per l'impegno profuso nella partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico nel corso della quale avete messo in campo i Vostri talenti e competenze, con attiva e responsabile partecipazione, contribuendo ad un modello di sviluppo sostenibile del Paese che salvaguarda l'ambiente e testimonia il patrimonio culturale del territorio e della comunità." La cerimonia per l'inaugurazione regionale dell'anno scolastico 2021-2022, alla presenza del Ministro Patrizio Bianchi si è svolta il 27 ottobre 2021, nell'incantevole location del, nell'ambito della manifestazioneResterà agli annali ilservito che ha riscosso un notevole gradimento: "poiché sono state apprezzate sia la scelta degli ingredienti tipici del territorio, sia la tecnica di preparazione. Il drink si ispira alla storia d'amore fra Federico II e Biancalancia e ne rappresenta la passione e la dolcezza che lega i due protagonisti". Storia, cultura e arte culinaria per accogliere il nuovo anno in un' alchimia di gusto e tradizione con prelibatezze e bontà tipiche del territorio da valorizzare e promuovere a tutti i livelli.