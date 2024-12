Cenone di fine anno: menù 'tricolore' a km0 con le tradizioni locali

Saranno destinati alla tavola 115 euro in media a famiglia per il cenone di fine anno, ma c'è chi spende di più per menù da 150 euro a famiglia, ma fino anche a 300 euro per imbandire la tavola per i festeggiamenti senza rinunce, mentre ci sarà chi si manterrà tra i 40 e i 70 euro, barcamenandosi tra i rincari di verdura, pesce e frutta. E' quanto emerge da una stima disula base della indagine Coldiretti/Ixe' in vista della notte di San Silvestro, che vedrà una media di 7 persone a tavola che consumeranno il cenone di fine anno nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno soprattutto tra ristoranti e agriturismi con oltre 15mila presenze nelle masserie in campagna secondo le stime di Terranostra e Campagna Amica della Puglia.per più di otto cittadini su dieci (83%), ma è seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell'82% dei menu, forse anche perché sono chiamate a portare fortuna secondo antiche credenze.e particolarmente ricercate sono le lenticchie IGP di Altamura, con l'accoppiata vincente con cotechino e zampone consumati proprio a fine anno con gran parte della produzione nazionale, ma si rileva anche una apprezzabile domanda di cotechini e zamponi artigianali. Non solo lenticchie tra i piattici sono anche ipresenti sul 45% delle tavole. Ne vanno mangiati dodici, uno per ogni mese dell'anno. E di buon auspicio sono anche i melograni simbolo di riparo e protezione dai problemi che il nuovo anno potrebbe portare.Sulle tavole per le feste è forte la presenza dela partire da alici, vongole, anguille, capitone e seppie – secondo Coldiretti Pesca Puglia - ma c'è anche chi dovrà rinunciare al pesce a causa degli elevati costi e per rispettare la tradizione porterà in tavola le cime di rapa stufate e i panzerotti fritti con ripieno di mozzarella, pomodoro e formaggio o con ricotta scuanta, mentre la frutta locale stravince la sfida con quella esotica, 88% contro 34%. La tendenza generale, però, è quella di preferire unspesso a chilometri zero, con le tradizioni locali che dominano l'intero pasto, dall'antipasto al dolce, secondo Coldiretti/Ixe'