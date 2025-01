Tony Hadley incanta il pubblico di Trani

Una distesa festante di gente è il colpo d'occhio che ha regalato una Piazza Quercia gremitaper il coinvolgente spettacolo che ha salutato il 2024 e dato il benvenuto al 2025. Un grande successo peron un ospite internazionale,ex frontman degli Spandau Ballet, fortemente voluto dall'amministrazione comunale in collaborazione con Radio Selene. L'evento spiccava tra iper qualità e prestigio ed è stato cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Dalle ore 22.30, si è dato via al grande show durato per tutta la notte. Sul palco si sono alternati gli speaker e i dj di Radio Selene affiancati dai ballerini della crew "South Klan" della scuola di danza Studio Danza di Trani che hanno deliziato con le loro coreografie tutta la serata. Le coinvolgenti voci dihanno dato il via al San Silvestro, celebrando la radio che ha da poco festeggiato i suoi primi quarant'anni di vita con un pezzo iconico per ogni anno dal 1984 fino ai nostri giorni. Poi un Tony Hadley in grande forma con la sua voce calda e potente e con una emozionante performance, in due momenti distinti del Capodanno, ha infiammato la piazza con brani che hanno fatto la storia della musica internazionale. Le accattivanti sonorità dei dj hanno fatto ballare il pubblico per tutta la notte, tutto rigorosamente in diretta sui canali della radio. Tante le luci dei cellulari accese suil famosissimo brano di Lucio Dalla, cantato sul grande palco dal team di Radio Selene, dalle ballerine e ballerini della scuola di danza e dal sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro. Alle 23.59 Piazza Quercia è letteralmente esplosa per il countdown che dal palco guardava allo specchio del porto di Trani con la maestosa cattedrale romanica a dominare la scena.Tutto si è acceso di luci, colori e coriandoli con un brindisi speciale e gli auguri del primo cittadino assieme allo stessoMinuti di spettacolo che non hanno tradito le attese. «Il 2024 si chiude con Trani assoluta protagonista - ha commentato emozionato il sindaco- non solo dal punto di vista turistico e culturale, e lo conferma il sold out delle strutture ricettive per il Capodanno, ma anche amministrativo. Auguri a tutti voi!». Prima e dopo, musica, balli e divertimento hanno scandito la notte più lunga dell'anno sul grande truck allestito vista mare. Uno spettacolo nello spettacolo per chi ha animato la serata e per chi su quel palco, assieme alla suaformata da 5 musicisti internazionali di altissimo livello, ha fatto sognare ripercorrendo la sua straordinaria carriera e facendo battere i cuori di diverse generazioni presenti. Conalla chitarra,al basso,alle tastiere,alle percussioni e back vocals,alla batteria,l'ex voce iconica della band britannica, amatissimo in tutto il mondo, ha sciorinato un repertorio indimenticabile di suoi successi senza tempo. Partendo da un brano da vero crooner come "Feeling good", con sue hit come "Only when you live", "I'll fly for you", "Through the Barricades", "True", "Gold" ,ha fatto rivivere le emozioni di un'epoca indimenticabile che ha lasciato una eredità musicale solida, conquistando intere generazioni nel segno dell'ottima musica. Un viaggio attraverso quattro decenni con il qualefacendo leva sulla sua voce potente e calda e il suo carisma, che lo hanno reso uno dei volti più amati e autorevoli della musica. Un crescendo coinvolgente fino al gran finale con un omaggio personale di Hadley ai Queen con la celebrativa "We are the Champions", augurando dal palco, con un auspicio per la pace, "Let 2025 be a beautiful year".