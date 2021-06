Canto la Puglia segreta

Non ha tradito le attese il disco di debutto intitolatodel cantautore canosinoin arteche nel 2019, si era fatto già fatto conoscere con i singoliL'album, anticipato dal singoloè uscito per l'etichetta. Otto tracce tra pop, indie e rock che sono il frutto di due anni di lavoro incentrati sulla ricerca di uno stile autoriale personale, nonché sull'altrettanto importante sviluppo di sonorità che dessero struttura e peso alle canzoni. Prodotto e mixato da, con la collaborazione di, "è un disco tanto radicato nel presente quanto depositario della importante tradizione cantautoriale italiana. Il linguaggio e il lessico autoriale sono gli elementi che sin dal primo ascolto emergono in quanto caratterizzanti di una scrittura nuova e del tutto particolare. In fuga da Milano,si è riappropriato del legame ancestrale con la terra d'origine. Quel tratto rurale e meraviglioso di Puglia che, lontano dai grandi circuiti turistici, gli ha restituito il senso e il sapore dell'autenticità e della bellezza.è la fotografia di quel raro momento in cui davvero ci si rende conto che qualcosa nella vita è cambiato, o sta cambiando». – Ha esorditocosì nella presentazione alla stampa del nuovo lavoro discografico - «Si ha la consapevolezza di chi si è stati, di chi si è, ma non sappiamo chi saremo, ma che comunque saremo pronti ad esserlo, o ci proveremo. Si può sempre ripartire e ci sarà sempre una nuova stagione con la consapevolezza che il cambiamento parte da noi stessi e che possiamo portarlo anche in tutto ciò che ci circonda. In questo disco batte forte la vita che c'è nel vento che soffia nel grano, nel sole che batte forte in estate, nel falco che vola, nella volpe che caccia, nella nostalgia della campagna, nei paesaggi della terra di mezzo fra la Puglia e la Basilicata, in una città, negli anni a Milano, nell'amore, nella paura, nella rabbia, in una nevicata, nelle preghiere. Il disco parla infatti di vari periodi degli ultimi anni che comprendono gli anni in città, il trasferimento in provincia, l'inizio del percorso musicale. Cambiano tante cose e in maniera veloce, il tempo a volte lo rincorriamo e a volte vorremmo non passasse mai, ma per trovare l'equilibrio bisogna accettare il fatto che il tempo passa, le stagioni cambiano e rimanere aggrappati al passato, alla nostalgia, può limitare.- ha concluso- è la parentesi temporale di un cambiamento, ho messo la nostalgia e i ricordi nelle canzoni, sono pronto a voltare pagina, a vivere nuove stagioni. Il disco comprende otto tracce molto diverse fra loro ma legate dallo stile cantautoriale e dalla scelta dei suoni e degli strumenti».Le canzoni che compongono il disco sono:Sono state arrangiate in studio, frutto di una stretta collaborazione tra artista e produttore. Un lavoro che, per quanto radicale, è stato sempre funzionale agli elementi della forma canzone. La direzione sonora è stata meditata con un' interazione e scambio di influenze. Si è fatto largo uso di strumenti a tastiera vintage, chitarre acustiche e alcuni synth digitali. Le pre-produzioni sono state registrate dopo aver suonato i brani in forma di band, per cercare di finalizzare gli arrangiamenti verso una direzione meno macchinosa, più reale, suonata, a metà strada fra il pop di matrice inglese e l'indie-rock. Il suono delle chitarre elettriche, riverberate con grande cura, sono state il collante finale che ha portato alla definizione di un sound personale e distintivo.(classe 1994) in arte9 anni inizia a studiare il pianoforte e a 13 compone le prime canzoni. Prosegue la sua formazione durante gli anni del liceo quando forma la band 33Giri e si esibisce nel corso degli anni in diversi eventi pugliesi. A 19 anni si trasferisce a Milano per studiare Economia. Durante questo periodo ha modo di continuare a frequentare l'ambiente musicale lavorando per due anni come social media manager di artisti di caratura nazionale. Decide dopo cinque anni di fare ritorno in Puglia, a casa. La dimensione provinciale e il suo legame col passato fanno da cornice a un lungo lavoro di scrittura e ricerca di una propria distintiva personalità autoriale. Nel 2019 inizia la collaborazione con l'etichetta pugliese Boa Studio Records, degli ex Mai Personal Mood Andrea Messina (musicista e produttore per Bartolini e Aiello) e Michele Di Muro. Nello stesso anno pubblica i due singoli Gin Tonic – impreziosito dalla supervisione artistica di Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus)- e Iron Man. Per tutto l'arco del 2020 lavora al suo disco di debuttoche è stato pubblicato il 21 maggio 2021, da, anticipato dal singolo Lady B. E' tra i protagonisti di- l'omaggio del Comune di Canosa di Puglia al Sommo Poeta in occasione delle celebrazioni del 7° centenario dalla sua morte, attraverso uno spettacolo caratterizzato da un entusiasmante viaggio, tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, in chiave "pop" che sarà trasmesso sui canali social.