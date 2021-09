Cantine Aperte in Vendemmia

, in calendario, unica data in Puglia, durante la quale i soci delaccolgono gli enoturisti nelle loro cantine per far conoscere e degustare il vino, simbolo di amicizia e convivialità. Le cantine che in questa edizione 2021, la vendiduesima, aprono – in sicurezza - all'esperienza della vendemmia sono:, Pliniana e Produttori Vini Manduria a Manduria, Leone de Castris a Salice Salentino. Alcune di queste cantine hanno organizzato mostre d'arte, spettacoli di musica e danza popolare. Una giornata di festa e cultura del territorio da trascorrere in compagnia della famiglia e degli amici. 'L'annata 2021 è ricca e di qualità perché la cura e la passione che mettiamo nel nostro lavoro non ci ha abbandonato durante l'emergenza sanitaria. Anzi. Ci ha spinti a non demordere convinti che il sacrificio e l'impegno alla lunga danno risultati', commentapresidente MTV Puglia, il quale aggiunge che 'si può tracciare il proprio itinerario di visita alla cantina collegandosi al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e aprirla con l'. Selezionando la cantina si possono conoscere orari di apertura e programma delle attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungerla'. Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sull'evento e le altre iniziative del MTV Puglia sono disponibili su www.mtvpuglia.it, facebook e instagram.