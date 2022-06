Canosa: Visioni Trasversali - Diario di un’esperienza di comunità a Pietra Caduta

Cresce l'attesa per la presentazione della pubblicazione "Visioni Trasversali - Diario di un'esperienza di comunità a Pietra Caduta" che è in calendarioed avrà luogo nell'area antistante la. Durante tale evento verranno resi noti i risultati delle tre campagne di scavo della necropoli di Pietra Caduta (svoltesi dal 2014 al 2016), fortemente voluti dalla Fondazione Archeologica Canosina e progettati dell'allora Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia nella persona difunzionario responsabile del territorio (Direttore scientifico dello scavo di Pietra Caduta), con l'adesione dell'Amministrazione Comunale della Città di Canosa di Puglia.La necropoli di Pietra Caduta, che si estende su un'ampia superficie, è caratterizzata da tombe a 'grotticella', ad una o più camere, databili tra il IV e il III secolo a.C. Le tombe, scavate nel banco roccioso, si inseriscono in una precisa organizzazione dello spazio funerario. Durante il XIX secolo parte della necropoli fu trasformata in una cava per l'estrazione del tufo. Nella giornatadalle ore 9:00 alle ore 12.00 (mattina) e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (pomeriggio) saranno organizzati dei tour guidati, dalle guide Turistiche della Fondazione Archeologica Canosina, che accompagneranno i visitatori alla scoperta della Necropoli di Pietra Caduta. (Per i tour guidati gratuiti sarà obbligatoria la prenotazione chiamando l'utenza telefonica 333 88562300 attiva per ulteriori informazioni).