Canosa : Violenza sulle donne, la mostra “Violate”

Nell'ambito delle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e dall'Assessorato alle Politiche Sociali, come previsto nel calendarioè stata promossa la mostra "Violate" che, dal pomeriggio di domenica 25 febbraio a domenica 3 marzo, sarà allestita nell'atrio del Museo dei Vescovi a Canosa di Puglia. La mostra, realizzata per riflettere sul tema della violenza sulle donne e sulle mille sfaccettature delle pari opportunità, si compone di 10 tavole, realizzate da Lelio Bonaccorso, donate nel 2013 in occasione dell'iniziativa "Posto Occupato", quale personale contributo al contrasto di tutte le forme di violenza che donne, di ogni età e condizione, subiscono. L'autore parte correggendo la prospettiva con la quale si tollerano alcune pratiche quotidiane ed arriva alla denuncia degli atti più eclatanti, che culminano con il femminicidio. Sono dunque illustrate violenze come la molestia sul lavoro, l'orrore delle spose bambine, la tortura dell'acido o delle percosse, la violenza assistita, la lacerazione psicologica indotta vedendo la tragedia abbattersi sulle persone care. Dalle dieci tele emerge un'umanità femminile varia, accomunata dalla solitudine che le avvolge in un silenzio del quale si nutre la spirale della violenza, spesso patita fino all'ultimo respiro.La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 25 febbraio a domenica 3 marzo 2024.Presentazione e apertura della mostraDomenica 25 febbraio ore 18:00Visite programmate per gruppi scolasticiLunedì 26 febbraio – sabato 2 marzoore 10:00/11:00 - 11:00/12:00 - 12:00/13:00Visite libereLunedì 26 febbraio – sabato 2 marzoore 17:30 – 19:30Domenica 3 marzo Chiusura mostraore 10:30 – 12:3017:30 – 19:30