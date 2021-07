Canosa: Verso la Notte degli ipogei 2021

Doppio appuntamento, in calendario sabato 24 e domenica 25 luglio 2021, con l'evento che sarà organizzato dellae della Tango Renato srl, patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia e dalla Regione Puglia. Il tour avrà luogo negli ipogei con il supporto delle guide dell'Associazione Amici dell'archeologia e sarà arricchito con uno spettacolo messo in scena dalla compagnia "Protagonista della serataattore e regista, il quale, è stato insignito dal Rotary International del prestigioso Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza del sodalizio, come segno di apprezzamento e riconoscimento per il tangibile e significativo apporto culturale che l'artista offre alla collettività.A conclusione de ", lo spettacoloche avrà come palcoscenico l'interno dell'ipogeo Lagrasta I, ove Dante, impersonato da Belsito, condurrà gli spettatori nel regno dell'Oltretomba incontrando prima Paolo e Francesca , poi Enea che arriverà negli Inferi trovando Didone, la regina fenicia e per ultimo Orfeo, il quale con il suo canto sublime riuscirà ad ammansire persino il terribile Cerbero ed a riportare la sua Euridice sin quasi sulla soglia del mondo dei mortali. Osservando dall'alto l'attore, gli spettatori-visitatori saranno affascinati dall'originalità della messinscena e dall'incanto dei sublimi versi del sommo poeta.Il programma dell'evento prevede, oltre allo spettacolo teatrale, alle ore 19.00 e alle 20.30, le passeggiate archeologiche con il seguente itinerario:(IV sec.a.C.-III sec.a.C.)complesso ipogeico al di sotto di un condominio nel cuore della città;(IV sec.a.C.), tomba scavata nel banco argilloso;(III sec.a.C.) dove l' affresco raffigurante il mitologico cane Cerbero prenderà vita grazie a tecnologie di realtà spaziale aumentata realizzata dallo studio Glowarp;(IV sec. a.C.-I sec.d.C.). Il più importante complesso funerario di Canosa e dell'intera regione, composto da tre tombe a camera.Saranno presenti, inoltre, nell'area antistante l'ipogeo le artiste dell', le quali realizzeranno in live painting opere d'arte. E' necessariae l'acquisto del ticket contattando l'utenza telefonica 3338856300, anche tramite messaggistica istantanea WhatsApp. Con il ticket sarà inoltre possibile usufruire di menù convenzionati presso ristoranti locali.