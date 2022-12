Canosa: Una corretta raccolta differenziata passa anche attraverso le scuole

Da oggi oltre 200 contenitori per la raccolta differenziata tra carta, plastica e secco residuo, sono presenti nei corridoi di tutti glipartendo dalla scuola dell'infanzia ed elementare fino ad arrivare alla media e superiore. E' questo un importante segnale di attenzione che è mancato in questi anni all'interno delle scuole della nostra città che pone al centro l'istituzione scuola insieme alla famiglia come riferimento fondamentale ai fini della formazione del senso civico dei giovani. Imparare a conferire i rifiuti in modo corretto con l'intento di rnon può prescindere dal lavoro svolto nelle scuole. Anche esse infatti, devono essere parte integrante del sistema di raccolta nonché sprono ed esempio affinchè anche a casa i rifiuti possano essere conferiti secondo modalità corrette. Grazie alla sinergia sviluppata fra l'Assessorato all'Ambiente nella persona del Vice Sindacoe l'Assessorato alla Cultura nella persona di, gli stessi contenitori sono stati consegnati nei giorni scorsi: fondamentale anche il confronto con dirigenti scolatici, personale ATA e collaboratori scolastici al fine di evidenziare le criticità in atto e di cooperare affinchè la cultura del corretto conferimento dei rifiuti possa essere sempre più efficace.L' assessore alla culturaha dichiarato : «E' fondamentale educare i più piccoli ad una buona raccolta differenziata già durante gli anni scolastici al fine di formare e informare le loro famiglie al rispetto per l'ambiente. E' altrettanto indispensabile la presa di coscienza del mondo scolastico attraverso la fattiva collaborazione di operatori scolastici e docenti affinchè i più piccoli possano già dall'infanzia rispettare l'ambiente che li circonda coinvolgendo in questo discorso anche le loro rispettive famiglie».