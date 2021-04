Canosa: un arresto per droga

In questi giorni è stato convalidato l'arresto di un canosino a seguito di una perquisizione del Nucleo Operativo della Compagniacoadiuvato dai militari della Stazione di Canosa di Puglia eseguita venerdì scorso. L'uomo, una vecchia conoscenza dei Carabinieri per i suoi noti pregressi in ambito di stupefacenti, è stato sottoposto ad unaanche con il supporto di un cane antidroga del nucleo Cinofili di Modugno. Nel corso delle attività, il canosino consegnava spontaneamente unaffermando che fosse per uso personale ma il cane antidroga continuava a segnalare insistentemente nei pressi di un locale tecnico nel giardino di pertinenza dell'abitazione. In loco sono stati rinvenutied un involucro nascosto dietro un orologio da muro con all'interno. Constatato ciò, i militari setacciavano tutta l'abitazione al fine di trovare altro stupefacente nascosto finché, tra scaglie della corteccia di una palma dove c'era un altro piccolo involucro mimetizzato. Al suo interno quasi. I militari hanno così tratto in arresto l'uomo traducendolo presso l'istituto penitenziario. Dopo l'udienza di convalida il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.