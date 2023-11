Canosa: Un adesivo per la campagna di sensibilizzazione contro la la violenza di genere

Parte con un adesivoda diffondere nei principali luoghi di aggregazione, la campagna di sensibilizzazione lanciata dall'Amministrazione Malcangio contro la violenza di genere. I dati parlano di un aumento di tensioni familiari, violenze e femminicidi ed è in quest'ottica che l'Assessorato alle Politiche Sociali ha deciso di realizzare degli adesivi riportanti il. «Questa iniziativa – spiega il Sindaco di Canosa di Puglia- vuole contribuire a sensibilizzare uomini e donne verso un problema che purtroppo, ancora oggi continua ad affliggere la nostra società come dimostrano gli sconcertanti numeri che in questi giorni ci vengono comunicati a seguito di fatti tragici». Gli adesivi saranno promossi in tutte le realtà di incontro e socialità affinché vengano incollati nelle vetrine dei vari esercizi commerciali, nei bagni, nelle scuole e nei bar.«Se ci pensiamo, messi in un posto strategico, come un istituto scolastico, un bar, un ristorante, una discoteca, un ospedale, punti di grande affluenza e di frequente accesso alle donne di tutte le età, gli adesivi – dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali- possono svolgere un importante ruolo informativo e possono essere una spinta in chi lo trova dando così la possibilità di far partire una richiesta di aiuto prima che sia troppo tardi. Ringrazio – conclude l- chi aderirà a questa proposta semplice ma importante. A questa iniziativa ne seguiranno altre affinchè le donne sappiano che non le lasceremo mai sole». L'iniziativa dell'Assessoreha lo scopo di mantenere alta l'attenzione su una tematica che richiede impegno in ogni giorno dell'anno e dare una "spinta" sia al servizio gratuito di ascolto e segnalazione alsia al(recapito mobilemail: riscoprirsi.canosa@gmail.com, pec: cav@pec.riscoprirsi.it.