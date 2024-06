Canosa: Tutto pronto per Appia Week 2024

L'Appia Week è un evento diffuso lungo il percorso dellaanimando le comunità attraversate nella Regione Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Appia Week offre un'opportunità unica di esplorarla in bicicletta mediante leoffrendo un'esperienza coinvolgente che mette in luce la ciclabilità, attraverso paesaggi mozzafiato e testimonianze millenarie dell'Appia Antica. L'Appia Week 2024 è un evento che si terrà dal 10 al 16 giugno, con una ricca selezione di eventi culturali e attività coinvolgenti. Un'opportunità unica per immergersi nella storia e nella bellezza di queste terre, celebrando insieme la nostra straordinaria eredità culturale.Appia Week è un nuovo modo di riutilizzare e ripensare alle comunità attraversate dall'Appia unendo idealmente città e comunità locali che si snodano lungo l'antico tracciato della strada più bella del mondo. Con oltre 100 appuntamenti lungo l'intero percorso, dai tour guidati alla musica, dagli spettacoli alle escursioni culturali e alle degustazioni di prodotti tipici, si mira a celebrare l'eredità millenaria della via romana e a promuovere una rinnovata visione del territorio e dei suoi tesori. Nell' edizione precedente, la ciclostaffetta ha registrato una straordinaria partecipazione da parte dei comuni lungo il percorso dell'Appia Antica. Grazie al prezioso sostegno delle amministrazioni locali, delle pro loco e delle vivaci associazioni del territorio, si è potuto offrire una vasta gamma di eventi culturali che hanno arricchito l'esperienza dei partecipanti. L'edizione 2024 dell a staffetta Cicloturistica sarà organizzata il 16 giugno 2024, e sarà suddivisa in 25 Tappe con la partecipazione di 3 Cicloambasciatori per singola tappa che trasporterannocome simbolo dell'Appia da Roma a Brindisi, per fare ritorno a Roma.Anche quest'anno la Città di Canosa di Puglia è stata indicata come tappa di ciclostaffetta die, visto il successo ottenuto nell'edizione 2023, la ASD CANUSIUM BIKE è stata invitata ad organizzare gli eventi locali. Sposando la filosofia della divulgazione dello Sport come anello di congiunzione tra territorio e cultura, l'propone , accanto alla già collaudata ciclostaffetta, anche una singolare e suggestiva rievocazione storica della CANUSIUM del III sec. A.C attraverso un campo didattico a carico dell'APS BRVNDISIVM HISTORICA di Brindisi e APULIA HISTORICA di Barletta. Gli eventi della manifestazionesaranno incentrati in una unica data,on unico sito di svolgimento (Piazza Vittorio Veneto), dal quale partiranno le varie iniziative.L'ASD CANUSIUM BIKE, rappresenterà Canosa, tappa di staffetta della APPIA WEEK 2024, e vedrà partire alle ore 9,00 i suoi due atleti ciclo-ambasciatori con la propria delegazione, alla volta della tappa di Ordona per consegnare il testimone "Colonna Romana", ed accoglierà e premierà quelli in arrivo provenienti dalla tappa di Ruvo di Puglia, per le ore 10,00. Verrà allestito un campo di rievocazione storica a carico dell'APS BRVNDISIVM HISTORICA e l'APULIA HISTORICA, che propongono un evento didattico statico divulgativo dal titolo: "LA MATRONA BUSA E LA CANUSIUM DEL III SECOLO A.C. attraverso ricostruzioni di arti, mestieri di vita civile e militare del periodo in cui visse la matrona Busa, le cui gesta furono riconosciute dal Senex ed elogiate da Tito Livio nel libro XXII dell'opera " Ad urbe condita".Durante il campo di rievocazione saranno proposti i seguenti banchetti didattico - divulgativi:Apicoltura: l'apiario in epoca romana;Armi ed armature: esposizione di armi ed armature del periodo considerato e guerrieri in armatura;Instrumenta Scriptoria: Tipi di scrittura ed i supporti più comuni utilizzati all'epoca;Cosmesi e profumeria: Pigmenti, resine, unguenti profumati ed i loro diversi usi in antichità, con esperienza sensoriale: si potranno sentire le profumazioni ricostruite seguendo le antiche ricette da fonti scritte;Giochi per grandi e piccini: Ludus latrunculorum, duodecim scripta, tali, pupae e tintinnabula, i giochi più comuni all'epoca;Medicus: Strumenti chirurgici e medicamenti tra i più usati per curare anche le ferite in battaglia;La tessitura nell'antichità.