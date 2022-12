Canosa torna a vivere la magia del Natale

«Dopo due anni caratterizzati dall'epidemia da Covid-19 che non ci ha permesso di vivere in comunità le festività natalizie - spiega ilÈ per questo che desidero ringraziare per i doni fatti alla città i supermercati Dok, Famila, la Sala Ricevimenti "Giardino del Mago", Vivai Caporalplant, Fratelli Paradiso Srl ed Ital Tufi per la recinzione dell'albero in P.zza Vittorio Veneto che hanno contribuito e dimostrato fattivamente di avere a cuore la propria città. Inoltre, grazie alla sinergia sviluppata con i residenti del Borgo Antico, abbiamo installato per la prima volta - continua il primo cittadino - luminarie natalizie anche nella parte piú antica della città ed in particolare in Piazza Tiberia e Piazza Grimaldi. Stesso discorso per Loconia con Piazza Roma decorata a festa grazie anche alla mobilitazione dei cittadini che hanno contribuito a rendere speciale il Natale ormai prossimo. In questi giorni, diverse sono anche le iniziative dei commercianti fra via Bovio, via Ugo La Malfa e via Capurso, senza dimenticare il Black Friday organizzato settimane fa dall'associazione We Ken. Il nostro auspicio -conclude il- è che questo sia solo l'inizio di un cammino da percorrere per la sola ed esclusiva crescita della comunità».