Vicinanza alla famiglia Matarrese e all'Amministrazione Malcangio dall'Amministrazione Comunale e dalla Città di Barletta

"Esprimo le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Giovanni Matarrese, presidente del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia. Alla famiglia e all'Amministrazione Malcangio va la vicinanza dell'Amministrazione Comunale e della Città di Barletta". E' il messaggio di cordoglio del sindaco di Barletta,, a seguito della scomparsa del presidente del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia,venuto a mancare all'età di, ex bancario, è stato vice-sindaco e consigliere comunale per lunghi anni. E' stato il consigliere più longevo della storia del Comune di Canosa di Puglia. Nel tardo pomeriggio odierno in molti, tra i quali il sindaco di Barletta,, hanno reso l'ultimo saluto alla salma del Presidente del Consigliopresso la camera ardente aperta nell'aula consiliare di Palazzo di Città a Canosa di Puglia che riaprirà dallediMentre, la santa messa esequiale sarà celebrata presso la Basilica Cattedrale di San Sabino alle ore 10,00 di lunedì 1 luglio.