Canosa: Si tornerà a scuola il 24 settembre

A Canosa di puglia(BT),riapre la scuola primaria dell'infanzia "La Città della Gioia- E. Ferrara" mentre la "Pastor Bonus" riaprirà mercoledì 16 e la "Kennedy" giovedì 24. La primaria Giovanni XXIII riaprirà giovedì 24 settembre. Nella giornata disi tornerà a scuola anche negli istituti comprensivi (infanzia, elementari e medie) mentre le secondarie di secondo grado inizieranno le lezioni in date diverse: lunedì 21 settembre le terze (I.P.A.A.) dell'"Einaudi" mentre le altre classi I.I.S.S. giovedì 23 settembre. Il Liceo "Fermi" martedì 22 settembre e l'I.I.S.S. "Garrone" giovedì 24. Il 2 novembre vacanza scolastica solo per le scuole paritarie dell'infanzia. Vacanze scolastiche per tutte le scuole: Festività dell'Immacolata il 7 e l'8 dicembre,, il 9 febbraio Festa Patronale ( 8 e 9 per l'I.I.S.S. "Einaudi), Carnevale: 15 e 16 febbraio solo per il Liceo "Fermi", Pasqua: dall'1 al 6 aprile, Primo Maggio e due giugno.