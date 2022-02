Canosa : Si amplia il Parco Archeologico di San Leucio

"Il Consiglio Comunale del 3 febbraio scorso - spiega il Sindaco di Canosa di Puglia- ha deliberato favorevolmente l'Si tratta di un'atto di disinteressata generosità e grande sensibilità nei confronti della comunità canosina, non tanto per il valore venale del terreno, ma perché adiacente al perimetro interessato dall'ultima campagna di scavi archeologici condotti nel 2011 a cura dell'Università la Sapienza di Roma. Una acquisizione dall'inestimabile valore che consentirà di aumentare le dimensioni dell'attuale parco archeologico e proseguire con ulteriori scavi che potrebbero restituire alla collettività chissà quali altri tesori ancora nascosti nel sottosuolo. L'obiettivo è quello di proseguire nell'attività di valorizzazione del patrimonio archeologico di Canosa perchè possa costituire un'importante volano per lo sviluppo economico per l'intera collettività. Un gesto di estrema sensibilità - conclude il primo cittadino - molto apprezzato dalla città di Canosa di Puglia, che ringrazia calorosamente la famiglia benefattrice e che si impegna sin da ora a valutare la possibilità di apporre in futuro una targa commemorativa in ricordo dell'atto di donazione."