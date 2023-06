Canosa: Settore vitivinicolo in ginocchio a causa della peronospora

Il settore agricolo, per quanto asse portante dell'economia locale, continua a dover fare i conti con numerose difficoltà e problematiche che attanagliano imperterrite le campagne degli agricoltori pugliesi. Nello specifico, ad essere penalizzato questa volta è il settore vitivinicolo che nella BAT e soprattutto nel territorio di Canosa di Puglia, a causa delle piogge intense e prolungate che hanno caratterizzato il mese di maggio, è stato attaccato dalla peronospora, una malattia che colpisce sia i vigneti di uva da vino, sia quelli da tavola. L'Amministrazione Malcangio, da sempre sensibile alle tematiche che riguardano l'universo agricolo, ha attenzionato fin da subito la questione ed infatti, il Sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio in data 7 giugno 2023 ha inteso scrivere alla Regione Puglia ed in particolare all'Assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia manifestando tutta la sua preoccupazione per i danni alle colture da vite con una imminente campagna vitivinicola già compromessa con conseguenti e gravi ripercussioni sull'economia locale agricola. Con la medesima, il primo cittadino ha richiesto al contempo un incontro al fine di individuare soluzioni veloci e utili al contrasto dell'emergenza in atto. La peronospora, fra le malattie più pericolose che colpisce appunto l'uva, è un fungo in grado di attaccare in maniera aggressiva e incontrastabile le viti nonostante trattamenti fitosanitari. A ciò, inoltre, si aggiunge l'impossibilità da parte degli agricoltori stessi di intervenire con trattamenti mirati a causa dei campi allagati per quella che si configura come una situazione alquanto allarmante figlia dei danni ad oggi incalcolabili causati dalla peronospora. Il mondo della vitivinicoltura locale non può e non deve essere lasciata sola: le aziende si ritrovano ancora una volta a dover fare i conti con rischi economici non indifferenti e per questo necessitano di tutto il sostegno necessario affinchè si possano arginare o quantomeno limitare i danni.