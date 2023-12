Canosa: sequestro preventivo di 3 suoli sottoposti a vincolo archeologico

I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, che ha disposto il sequestro preventivo di 3 suoli, per una superficie di quasi un ettaro e mezzo in zona sottoposta a vincolo archeologico - ove insiste un apprezzato monumento archeologico di età Traianea - occupata arbitrariamente da parte da un'azienda florovivaistica sui suoli di proprietà dell'ente locale, nonostante i ripetuti provvedimenti di sgombero e ripristino dell'area adottati dai competenti Uffici comunali in ragione delle opere abusive realizzate. La proposta di sequestro era stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Trani, a seguito di mirate e capillari indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza della Provincia BAT. I fatti riguardano un soggetto di Canosa di Puglia, titolare di una ditta individuale il quale invadeva ed occupava arbitrariamente suoli sottoposti a vincolo archeologico e rientranti nel patrimonio comunale, a seguito di provvedimenti di acquisizione gratuita per la omessa demolizione delle opere abusive realizzate, cosi da impedire la fruizione da parte della collettività del bene culturale ivi collocato, in ragione della recinzione posta a perimetrazione dell'area.Quindi, il provvedimento è stato richiesto ed emesso anchelocalità San Paolo inL'odierna attività svolta testimonia infine l'impegno profuso dalla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria, costantemente impegnata nel contrasto agli illeciti di natura economico finanziaria e alla tutela della libera concorrenza.