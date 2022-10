Canosa: Sanzioni per l’errato conferimento dei rifiuti e il relativo abbandono

Un complesso di iniziative, mirate e specifiche, volte ad un netto ed evidente miglioramento del corretto conferimento dei rifiuti e che intendonoe. Si è tenuta questa mattina, in Piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia la conferenza stampa dal titolo "Una città più pulita è possibile? Insieme, si può!" alla presenza del Sindaco di Canosadel Vice Sindaco con delega all'Ambientedelle associazioni, delle guardie ambientali e di tutti gli organi di stampa.contando anche e soprattutto sulla collaborazione della tecnologia e dei cittadini, è il principale leitmotiv di questa Amministrazione che ha quindi messo appunto, grazie ad un'attenta analisi, una serie di iniziative: all'Isola Ecologica Mobile che permetterà sia il conferimento dei rifiuti, sia il ritiro di buste e mastelli per la raccolta differenziata, ha intesoDurante la conferenza stampa é stata resa nota unaper quanto concerne il divieto dell'utilizzo dei sacchi neri che assieme ai non trasparenti saranno vietati con conseguenti sanzioni previste, in caso di non rispetto delle regole, che vannoAll'interno dei volantini vi sarà anche un vademecum sul corretto conferimento dei rifiuti con tutte le regole da seguire e i relativi comportamenti vietati. E ancora: allo scopo di coinvolgere fattivamente le etnie straniere che vivono nella nostra città, i volantini sono stati tradotti in inglese, francese, rumeno ed ucraino così da poter comunicare anche con coloro che non parlano la nostra stessa lingua e che mai sono stati coinvolti in questo processo. Inoltre, lo stesso oltre che in Italiano, è stato tradotto in maniera provocatoria anche in dialetto canosino.Ma non finisce qui: prenderanno ilPresto saranno ripulite dai rifiuti anche le strade periferiche dove gli stessi vengono illecitamente abbandonati in virtù della partecipazione ad un avviso pubblico della Regione Puglia a cui, il nostro Comune, ha preso parte compartecipando con una quota di 12.500 euro per complessivi 62.500 euro.Fra le numerose azioni ancheche vedrà quest'ultimi protagonisti sul territorio comunale in alcuni progetti utili compresi quelli ambientali, formativi e di tutela dei beni come, fra gli altri, quelli di "Sentinelle dell'Ambiente" finalizzati alla promozione e tutela del territorio e del benessere sociale, anche in cooperazione con le associazioni di protezione civile e con il partner del settore. Affinchè il complesso di iniziative possa essere efficace, sono state coinvolte grazie anche al dialogo e alla collaborazione con la Teknoservice le scuole, fondamentali nell'educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente e gli amministratori condominiali che porteranno la voce dell'Amministrazione e del suo operato casa per casa.