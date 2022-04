Canosa: Ritorna la Processione dei Misteri

Dalle visite ai Sepolcri del Giovedì Santo alla, dove si torna a vivere le atmosfere meste e suggestive della tradizione dei riti. "Dopo due anni di assenza, riviviamo la Processione dei Misteri con la Via Crucis animata dalle comunità parrocchiali, invocando il dono della Pace per tutti gli uomini di buona volontà". Reso noto l'dellache si svolgerà a partirePiazza Umberto I, Corso Gramsci, Piazza della Repubblica, Corso Garibaldi, Via Carlo Alberto, Via Piave, Via Savino di Bari, Via M.R. Imbriani, Piazza Terme, Via J.F. Kennedy, Via A. Saffi, Via Volturno, Via Corsica, Via J. F. Kennedy, Piazza Vittorio Veneto, Corso San Sabino, Piazza della Repubblica, Corso Gramsci, Piazza Umberto I, rientro nella Chiesa Beata Vergine del Carmelo. Saranno rispettate le norme vigenti in materia di prevenzione del Covid-19, in particolare dovranno essere indossati i dispositivi di protezione individuale FFP2 sia per i partecipanti che per il pubblico.