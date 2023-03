Canosa: Rifiuti, terminata la prima fase della campagna di sensibilizzazione nelle scuole

Una tre giorni all'insegna dell'informazione: è terminata ieri la prima fase della campagna di sensibilizzazione all'interno degli istituti scolastici di Canosa di Puglia in tema di raccolta differenziata. Circa 2740 gli studenti coinvolti fra Scuole Superiori di II^ grado, Superiori di I^ grado e scuole primarie che in DAD hanno avuto l'occasione di conoscere e approfondire la tematica ambientale del corretto conferimento dei rifiuti. L'Assessore all'Ambientee l'Assessore alla Culturahanno scelto di essere presenti fisicamente all'interno delle scuole poichè convinti che solo "attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutte le Istituzioni e soprattutto dei giovani che rappresentano il futuro del nostro paese si possano raggiungere risultati importanti"."Si ringraziano tutti i dirigenti scolastici, i docenti, il personale non docente e la ditta appaltatrice del servizio di raccolta Teknoservice nella persona della responsabile marketing Paola Gasperini che in un clima di totale collaborazione e disponibilità hanno fattivamente collaborato alla campagna di sensibilizzazione". Durante i vari incontri, sono stati spiegati cause ed effetti dell'abbandono documentato da foto e video come anche i tempi di decomposizione del rifiuto attraverso i quali è stato possibile illustrare i meccanismi che si innescano ogni qual volta questo viene abbandonato per strada. Ad essere evidenziato anche il suo valore e riutilizzo come carta e cartone, vetro, plastica, alluminio ed umido. Durante l'iniziativa, l'attenzione è stata posta quindi anche sull'aumento della percentuale di differenziata poiché effettuarla significa contribuire a determinare una Tari meno cara. A seconda del grado di istruzione, la spiegazione è stata diversificata in maniera tale da essere comprensibile per ogni età.