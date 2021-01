Canosa: Riapre l'Ufficio Agricoltura

L'assessore all'Agricoltura e Verde Pubblico, Francesco Lops, comunica che da, riapre l'ufficio Agricoltura sito a Canosa di Puglia(BT) presso la sede distaccata di Via Giovanni Falcone, n.134. L'ufficio osserverà i consueti orari di apertura al pubblico: dale il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. La chiusura dell'ufficio si è resa necessaria per riorganizzare il personale a seguito della prematura scomparsa della signora Piccolo, avvenuta nei giorni scorsi. L'Amministrazione Comunale e tutti i dipendenti ricordano con affetto la signora Piccolo grande esempio di professionalità e disponibilità nei confronti del pubblico cui non faceva mai mancare la sua cordialità.