Canosa: oltre 3mila interventi effettuati dalla Polizia Locale

In occasione della ricorrenza disi è svolta la Santa Messa officiata dal cappellano del corpoche lo scorso mercoledì ha avuto luogo presso la. Un momento di preghiera e raccoglimento, ma anche occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte nel corso dell'anno appena concluso. Al termine della cerimonia, la sezione locale della FIDAPA BPW Italy ha reso omaggio alle donne in uniforme della Polizia Locale che quotidianamente assolvono al loro dovere al servizio della comunità. """Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è lavorare per garantire a tutti i cittadini maggior sicurezza e l'attività degli agenti di PL è un tassello importantissimo di questo lavoro""". Molteplici sono infatti le competenze in capo alla Polizia Locale che fanno principalmente riferimento al controllo del territorio. Esse vanno dalla gestione delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada e dei regolamenti comunali, agli accertamenti in materia di polizia giudiziaria, edilizia, ma anche attività di controllo ambientale e annonario.Un lavoro, che vede anche quest'anno gli agenti di Polizia Locale fortemente impegnati nel far osservare le disposizioni contenute nei vari DPCM ed ordinanze emanate per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus, ma senza però tralasciare l'attività ordinaria.Dai dati contenuti nella relazione del Commissario Superiore Matteo Tucci, funzionario responsabile del servizio di PL, si evidenzia che sono statiNel corso di quest'anno inoltre sono stati intensificati i controlli sulle strade del nostro territorio, con particolare attenzione ai tratti stradali che presentano maggiori criticità e che hanno restituito 2.621 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada. Un intervento mirato che ha portato ad una riduzione di circa il 35% dei sinistri stradali rispetto agli anni precedenti.Intensificati anche i controlli anche mediante i sistemi di videosorveglianza, sia fissi che con l'ausilio di fototrappole. Una rete di occhi elettronici, integrata con i sistemi in uso a Polizia e Carabinieri, che oltre ad una funzione deterrente è fondamentale per l'individuazione dei responsabili sia di atti criminosi che di comportamenti incivili come per esempio l'abbandono dei rifiuti.Ed ancora, per quanto riguarda l'attività di polizia annonaria, 55 sono i controlli effettuati su esercizi pubblici per la somministrazione, 4 su attività commerciali su area pubblica, 18 su aree private, 29 su attività artigianali oltre alle consuete attività di controllo nell'ambito del mercato settimanale.Considerevole anche l'attività svolta in materia di polizia edilizia e giudiziaria: 8 gli accertamenti congiunti con l'ufficio tecnico, 11 indagini delegate dalla Procura della Repubblica, 14 accertamenti permesso di costruire, 33 accertamenti occupazione suolo pubblico per ponteggi, 129 accertamenti di condanna penale, 856 accertamenti in corte d'appello, procura e tribunali, 96 accertamenti di indagini preliminari già concluse, 67 accertamenti su delega della procura, 1229 accertamenti anagrafici e di residenza.