Canosa: Olio ‘archeologico’ in beneficenza ai bisognosi

. L'extravergine è ricavato dagli alberi del Parco di San Leucio.servirà per la mensa che la onlus gestisce.E' quanto sarà donato al centro di solidarietà 'Casa Francesco' con una cerimonia di consegna cheavrà luogo presso la Sala Sabiniana nei pressi della Cattedrale San Sabino di Canosa di Puglia . Non una novità ma una sinergia questa tra Comune di Canosa di Puglia e Fondazione Archeologica Canosina che si rinnova di anno in anno, volta a dare sostegno alle famiglie del territorio. Già in passato, i due Enti hanno attivato diverse iniziative solidali e, solo l'anno scorso, sono state trentasei le taniche donate alla Onlus, per un totale di sedici quintali di olio proveniente dalle aree archeologiche di Canosa che è finito nella mensa dell'ente di carità per la preparazione dei pasti garantiti a coloro che versano in una condizioni di fragilità sociale.Il Comune di Canosa ha dato, infatti, in utilizzo, tra gli altri siti, ilffinché la Fondazione che da oltre trent'anni si occupa della valorizzazione dei siti di interesse archeologico lo manutenga e continui a renderlo fruibile. Sull'area, insistono diversi alberi di ulivo per cui, negli scorsi mesi, i volontari hanno provveduto alla raccolta delle olive da cui è stato prodotto olio extravergine che, ora, di comune accordo tra i due soggetti, sarà devoluto all'ente benefico, a sostegno delle famiglie bisognose, come oramai da consuetudine. Al simbolico passaggio di consegna che si terrà a partire dalle ore 19,00 di martedì 10 dicembre parteciperanno il sindaco di Canosa, il Presidente della Fondazione Archeologica Canosina, il Parroco della Concattedrale di Canosa,del frantoio oleario Fioravante Leonardo srl che ha provveduto gratuitamente alla molitura.